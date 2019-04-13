Белорусско-китайский парк «Великий камень» представил свой потенциал на промышленном форуме в Германии, который прошел 12 апреля во Франкфурте-на-Майне, сообщает пресс-служба индустриального парка.

Немецкий бизнес уже участвует в проекте «Великого камня». Сегодня две компании с немецким капиталом зарегистрированы в качестве его резидентов. Они реализуют проекты в сфере производства изделий из новых материалов, а также медицинских изделий. Кроме того, управляющая компания немецкого порта Дуйсбург (Duisburger Hafen AG) является одним из акционеров Компании по развитию индустриального парка и участвует в принятии стратегических решений по развитию парка.

Как отмечает пресс-служба индустриального парка, форум в Германии является продолжением роуд-шоу в Европе по продвижению возможностей «Великого камня» для развития бизнеса. Подобные мероприятия в этом году уже состоялись в Лондоне (Великобритания) на площадке Европейского банка реконструкции и развития, в Гамбурге (Германия) в офисе Промышленной палаты города, в Ганновере (Германия) в рамках участия со стендом в международной промышленной выставке Hannover Messe 2019, а также в Женеве (Швейцария) в офисе ЮНКТАД и в женевском предместье Жанто.

В ближайшие месяцы возможности парка будут представлены в других городах Германии, Австрии, Польши, Испании и других европейских странах.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности, на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.

В парке зарегистрировано 43 резидента. В ближайшее время на базе парка планируется создать инвестиционный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса.