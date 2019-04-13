На трассе М-1 перевернулся микроавтобус – есть жертвы

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло в субботу, 13 апреля на трассе М-1 (Брест – Минск – граница РФ).

Фото Татьяны Карпик

По информации региональной Госавтоинспекции, в Барановичском районе в результате технической неполадки (по предварительным данным, лопнуло колесо ) микроавтобус перевернулся.

В настоящее время известно, что один человек погиб, второй получил травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что под Пуховичами «Ситроен» сбил женщину – водитель сжег авто и попытался скрыться, но вскоре был задержан правоохранителями.