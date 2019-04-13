Ваня Волошин, пропавший 10 апреля, найден мертвым

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Двухлетнего Ивана Волошина, пропавшего 10 апреля в Каменецком районе Брестской области, нашли мертвым. Об этом БелаПАН сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

По его словам, ребенка нашли 13 апреля в 18:00 в водном канале в двух километрах от деревни Любашки, где он жил.

Поиски пропавшего мальчика вели сотрудники МЧС, Следственного комитета, милиции, а также более сотни волонтеров.

Ване Волошину в мае должно было исполниться два года. Он из многодетной семьи, в которой четверо детей.

Сюжет: Поиски Вани Волошина
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Тэги: пропал ребенок Персона: Иван Волоши Сергей Ковган Город: Каменец

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