Ваня Волошин, пропавший 10 апреля, найден мертвым

Двухлетнего Ивана Волошина, пропавшего 10 апреля в Каменецком районе Брестской области, нашли мертвым. Об этом БелаПАН сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

По его словам, ребенка нашли 13 апреля в 18:00 в водном канале в двух километрах от деревни Любашки, где он жил.

Поиски пропавшего мальчика вели сотрудники МЧС, Следственного комитета, милиции, а также более сотни волонтеров.

Ване Волошину в мае должно было исполниться два года. Он из многодетной семьи, в которой четверо детей.