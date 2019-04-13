СК: признаков насильственной смерти Вани Волошина не обнаружено

Признаков насильственной смерти малолетнего Вани Волошина, пропавшего 10 апреля в Камнецком районе Брестской области, не обнаружено, сообщил в telegram-канале Следственный комитет.

На месте обнаружения тела ребенка. Фото Следственного комитета

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

Тело мальчика было найдено около шести часов вечера 13 апреля в мелиоративном канале вблизи деревни Головчицы, в двух километрах от деревни Любашки, где он проживал.

Ване Волошину 29 мая должно было исполниться два года.