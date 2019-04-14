Беларусь накроет периферия холодного скандинавского антициклона

В воскресенье, 14 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +5.. +11°C.

В столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения: