Беларусь накроет периферия холодного скандинавского антициклона
В воскресенье, 14 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +5.. +11°C.
В столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.
Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:
- утром 0.. +2°C;
- днем +7.. +9°C;
- вечером +3.. +5°C.