Беларусь накроет периферия холодного скандинавского антициклона

/ Общество
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В воскресенье, 14 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +5.. +11°C.

В столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого.

Столбик термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром 0.. +2°C;
  • днем +7.. +9°C;
  • вечером +3.. +5°C.
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Тэги: погода

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