Сегодня пройдет первая в чемпионате битва титанов
Третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжится в воскресенье.
Гвоздем тура, несомненно, является встреча в Борисове, где впервые сойдутся одни из главных конкурентов не просто на медали первенства, а на чемпионство.
Накануне прошли два поединка:
- «Торпедо-БелАЗ» – «Минск» – 1:1 (Мышенко, 60; Бахар, 73);
- «Гомель» – «Энергетик-БГУ» – 3:0 (Луцевич, 10, Шрамченко, 36, Квашук, 70).
Вот программа сегодняшнего дня:
- БАТЭ – «Динамо» (Бр) (15:00, стадион «Борисов-Арена»);
- «Ислочь» – «Неман» (17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Витебск» – «Торпедо» (Мн) (18:45, Витебский ЦСК);
- «Динамо» (Мн) – «Городея» (20:45, стадион «Динамо»).
Тур завершится в понедельник местным дерби «Шахтер» – «Слуцк» (19:00, стадион «Строитель»).
Напомним, два матча состоялись в пятницу.