Сегодня пройдет первая в чемпионате битва титанов

Третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжится в воскресенье.

Гвоздем тура, несомненно, является встреча в Борисове, где впервые сойдутся одни из главных конкурентов не просто на медали первенства, а на чемпионство.

Накануне прошли два поединка:

«Торпедо-БелАЗ» – «Минск» – 1:1 (Мышенко, 60; Бахар, 73);

«Гомель» – «Энергетик-БГУ» – 3:0 (Луцевич, 10, Шрамченко, 36, Квашук, 70).

Вот программа сегодняшнего дня:

БАТЭ – «Динамо» (Бр) (15:00, стадион «Борисов-Арена»);

«Ислочь» – «Неман» (17:00, стадион ФК «Минск»);

«Витебск» – «Торпедо» (Мн) (18:45, Витебский ЦСК);

«Динамо» (Мн) – «Городея» (20:45, стадион «Динамо»).

Тур завершится в понедельник местным дерби «Шахтер» – «Слуцк» (19:00, стадион «Строитель»).

Напомним, два матча состоялись в пятницу.