Сегодня пройдет первая в чемпионате битва титанов

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Третий тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжится в воскресенье.

Гвоздем тура, несомненно, является встреча в Борисове, где впервые сойдутся одни из главных конкурентов не просто на медали первенства, а на чемпионство.

Накануне прошли два поединка:

  • «Торпедо-БелАЗ» –  «Минск» – 1:1 (Мышенко, 60; Бахар, 73);
  • «Гомель» – «Энергетик-БГУ» – 3:0 (Луцевич, 10, Шрамченко, 36, Квашук, 70).

Вот программа сегодняшнего дня:

  • БАТЭ – «Динамо» (Бр) (15:00, стадион «Борисов-Арена»);
  • «Ислочь» – «Неман» (17:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Витебск» – «Торпедо» (Мн) (18:45, Витебский ЦСК);
  • «Динамо» (Мн) – «Городея» (20:45, стадион «Динамо»).

Тур завершится в понедельник местным дерби «Шахтер» – «Слуцк» (19:00, стадион «Строитель»).

Напомним, два матча состоялись в пятницу.
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Тэги: футбол-Беларусь

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