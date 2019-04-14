Порошенко записал новое обращение к Зеленскому

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Глава украинского государства Петр Порошенко записал очередное видеообращение к сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому.

В нем Порошенко вновь призвал оппонента не прятаться от людей и прийти на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00.

Напомним, сам Зеленский неоднократно повторял, что ждет действующего президента на главной спортивной арене страны 19 апреля в 19:00.

Согласно последним рейтингам, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% выступает за Зеленского, 24% – за Порошенко. Еще 15% – не определились, а среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% – за Зеленского, 29% – за Порошенко.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский

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