Порошенко записал новое обращение к Зеленскому

Глава украинского государства Петр Порошенко записал очередное видеообращение к сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому.

В нем Порошенко вновь призвал оппонента не прятаться от людей и прийти на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:00.

Володимире Олександровичу, 14 квітня о 14 годині чекаю вас на стадіоні "Олімпійський" на дебати.







Спілкування з виборцями важливіше, ніж вихідні у Парижі. pic.twitter.com/SxoKG6KLVP — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2019 г.

Напомним, сам Зеленский неоднократно повторял, что ждет действующего президента на главной спортивной арене страны 19 апреля в 19:00.

Согласно последним рейтингам, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% выступает за Зеленского, 24% – за Порошенко. Еще 15% – не определились, а среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% – за Зеленского, 29% – за Порошенко.