Белорусская делегация приняла участие в диалоге ОБСЕ по военным доктринам

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Представитель Беларуси на межсессионном диалоге ОБСЕ в Вене рассказал о национальных подходах к обеспечению военной безопасности.

По сообщению Минобороны, в состав делегации во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил и начальником главного оперативного управления вошли представители Министерства иностранных дел и постоянного представительства Республики Беларусь при ОБСЕ.

Генерал-майор Павел Муравейко представил национальные подходы к обеспечению военной безопасности, закрепленные в Военной доктрине Республики Беларусь, и их реализацию в ходе учений, проводимых Вооруженными силами страны.

Мероприятие объединило экспертов министерств обороны и иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, международных организаций, в том числе НАТО и ЕС, представителей других структур, осуществляющих деятельность в сфере безопасности и обороны.

Диалог был посвящен обсуждению проблем безопасности на пространстве ОБСЕ, включая следующие вопросы: стратегические рамки современной оборонной политики; влияние современных технологий на изменения форм и способов ведения военных действий; отражение военных доктрин в сценариях учений.
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Тэги: ОБСЕ Беларусь-ОБСЕ Генштаб Беларусь-Австрия Персона: Павел Муравейко Город: Вена

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