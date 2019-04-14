Полсотни человек провели молебен в защиту Куропат

Службу провел священник неканонической Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.

Участие в сегодняшней молитве приняли порядка 50 человек, в том числе активисты Анна Шапутько, Алесь Марочкин, Нина Багинская, Вячеслав Сивчик и другие.

За происходящим наблюдали несколько сотрудников милиции в штатском.

По информации защитников урочища, 13 апреля здесь было снесено 60 металлических крестов, установленных в 2017 году на деньги, собранные через краудфандинг представителями общественности. Кресты были снесены во время работ по «благоустройству» урочища, которые накануне проводили представители БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов и ветеранских организаций.