Полсотни человек провели молебен в защиту Куропат

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Службу провел священник неканонической Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.

Участие в сегодняшней молитве приняли порядка 50 человек, в том числе активисты Анна Шапутько, Алесь Марочкин, Нина Багинская, Вячеслав Сивчик и другие.

За происходящим наблюдали несколько сотрудников милиции в штатском.

По информации защитников урочища, 13 апреля здесь было снесено 60 металлических крестов, установленных в 2017 году на деньги, собранные через краудфандинг представителями общественности. Кресты были снесены во время работ по «благоустройству» урочища, которые накануне проводили представители БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов и ветеранских организаций.

 

 

 

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты молебен белорусская оппозиция Персона: отец Викентий Анна Шапутько Вячеслав Сивчик Алесь Марочкин Нина Багинская Город: Минск

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