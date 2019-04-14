Видеофакт. Прямой эфир с дебатов на «Олимпийском» в Киеве

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На главном стадионе Украины должны были состояться дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но последний не явился.


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Тэги: выборы в Украине второй тур дебаты Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев

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