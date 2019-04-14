Видеофакт. Прямой эфир с дебатов на «Олимпийском» в Киеве 14.04.2019 / 15:26 / Мир Просмотров: 1777 A- A+ На главном стадионе Украины должны были состояться дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но последний не явился. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: выборы в Украине второй тур дебаты Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев Другие материалы на эту тему: Порошенко или Зеленский? Чего ждать Беларуси от будущего президента Украины Лукашенко предрек победу Порошенко, но тот пока второй Выборы в Украине. Зеленский и Порошенко выходят во второй тур Кандидатов — целый метр. Украинцы в Минске выбирают президента