Зеленский не пришел на дебаты, Порошенко спел «Ти ж мене підманула»

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Президент Украины выступил перед тысячами граждан. В конце Порошенко снова призвал Зеленского приехать в эфир ICTV вечером 15 апреля.

Вечером 11 апреля Петр Порошенко пришел в студию телеканала «1+1» в прямой эфир программы «Право на владу». Он пригласил Зеленского присоединиться и начать дебаты прямо там, продолжить их 14 апреля на НСК «Олимпийский» и закончить 19 апреля в студии «Суспільного». Зеленский ответил, что приглашает Петра Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийский» 19 числа и положил трубку.

Днем 14 апреля на стадион пришел лишь действующий президент.

«Мне не нравится виртуальный кандидат. Для большинства это сюжет со "Слуги народа", но мы выбираем не Голобородько. Соберитесь с силами и придите на дебаты. Я уже пришел на канал "1+1". Я надеюсь, что шоу, которое кто-то здесь собирался провести 19 числа, будет отменено», — сказал Порошенко.

Президент спел вместе с солистом группы Kozak System фрагмент песни «Ти ж мене підманула».
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Тэги: выборы в Украине дебаты Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Город: Киев

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