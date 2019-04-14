Аккаунт Зеленского присоединился к трансляции с «Олимпийского»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не прибыл на дебаты с Петром Порошенко, но мог смотреть за происходящим в интернете.

В Telegram-канале издания theБабель опубликовали скриншот с прямого эфира.

Фото: theБабель

Вечером 11 апреля Петр Порошенко пришел в студию телеканала «1+1» в прямой эфир программы «Право на владу». Он пригласил Зеленского присоединиться и начать дебаты прямо там, продолжить их 14 апреля на НСК «Олимпийский» и закончить 19 апреля в студии «Суспільного». Зеленский ответил, что приглашает Петра Порошенко на дебаты на НСК «Олимпийский» 19 числа и положил трубку.