Брестское «Динамо» победило БАТЭ и возглавило таблицу

Игра третьего тура чемпионата страны прошла на «Борисов-Арене» и собрала 11 тысяч зрителей.

Единственный гол забил на 48-й минуте бывший игрок борисовского клуба Павел Нехайчик.

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Драгун, Сарока, Скавыш (Милич, 62), Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага (Виллюмссон, 78), Симович.

«Динамо-Брест»: Павлюченко — Кики, Дуарте, Быков, Милевский (Павловец, 84), Витус, Кисляк, Веретило, Нехайчик (к), Лаптев (Хобленко, 80), Савицкий (Фамейе, 72).

Брестчане победили во всех играх и с девятью очками возглавили таблицу. Их может нагнать только солигорский «Шахтер».