Бывшая работница ОАО «Александрийское» добилась компенсации за свое незаконное увольнение

ОАО «Александрийское» по суду выплатило более 3,5 тыс. рублей бывшей жиловщице мяса за незаконное увольнение. Кроме того, администрацию известного в Беларуси сельхозпредприятия уличили в подделке подписей работницы в документах, предоставленных в суд.

Любовь Дудовцову 24 августа 2017 года приняли на работу в ОАО «Александрийское» жиловщицей мяса на условиях срочного трудового договора, пока другая работница будет находиться в отпуске по уходу за ребенком. Затем Дудовцову втайне от нее перевели на контракт, который закончился 31 августа 2018 года, после чего женщину уволили.

Любовь Дудовцова, утверждая, что она не была уведомлена о переводе на контрактную форму найма, в сентябре 2018 года обратилась в Шкловский районный суд. Она потребовала восстановления на работе и выплаты компенсации за вынужденный прогул.

Кроме того, женщина сообщила в департамент государственной инспекции труда о нарушениях нанимателем трудового законодательства. По утверждению Дудовцовой, помимо незаконного увольнения, с нее удержали без ее ведома и заявлений деньги из зарплаты, нарушили сроки, периодичность и размеры выплат.

На суде представители администрации отрицали незаконность увольнения. По их словам, Дудовцова была переведена на контракт в связи с изменениями условий труда, однако объяснить, в чем же заключались эти изменения, не смогли.

В свою очередь истица, ее представительница и адвокат настаивали на том, что законного перевода на контракт и уведомления об этом не было. Они утверждали, что подписи Дудовцовой в предоставленных ответчиком документах подделаны. Более того, уведомление об изменениях условий труда, под которыми якобы подписалась Дудовцова, датировано 17 августа 2017 года, т. е. за неделю до ее приема на работу в «Александрийское». При этом некоторые представители сельхозпредприятия утверждали на суде, что якобы сами видели, как Дудовцова ставила эти спорные подписи, рассказала адвокат истицы Валерия Луговская.

Судья Сергей Силивестров назначил почерковедческую экспертизу, правда, за счет истицы. Дудовцовой пришлось обращаться в Могилевский облсуд, требуя возложить эти расходы на работодателя, как того требует законодательство при рассмотрении трудовых споров. 19 декабря 2018 года областной суд согласился с мнением заявительницы и обязал ОАО «Александрийское» оплатить экспертизу, расходы на которую впоследствии превысили 320 рублей. В феврале 2019 года экспертиза доказала, что подписи Дудовцовой как под уведомлением об изменениях условий труда, так и под приказом о переводе на контрактную форму найма подделаны.

В результате рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению. ОАО «Александрийское» обязалось выплатить бывшей сотруднице средний заработок с сентября 2018 по март 2019 года в размере 3 тыс. 95 рублей за вынужденный прогул и 500 рублей в счет компенсации морального вреда. Также сельхозпредприятие возместило женщине более 900 рублей судебных расходов.

«Нередки случаи, когда работников незаконно увольняют с работы, но не каждый работник обращается в суд. Поэтому хорошо, что Дудовцова обратилась в суд и отстояла свои права», — отметила адвокат. При этом она сообщила, что случаи подделки подписей представителями нанимателя также случаются, но привлечь к уголовной ответственности за это не удавалось, поскольку не получалось установить лиц, совершивших фальсификацию.