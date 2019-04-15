Влажная воздушная масса из Украины накроет Беларусь – ожидается мокрый снег

В понедельник, 15 апреля, погоду на территории Беларуси будет формировать влажная воздушная масса, поступающая с территории Украины.

По прогнозам синоптиков в некоторых районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Максимально воздух прогреется до +3..+8°С (по юго-западу до +11°С).

В столице вероятность осадков составляет 5-10%. Температура воздуха в течение суток: