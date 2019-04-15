Приятель Лукашенко готов возглавить «Динамо-Минск»

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Наставник столичной «Юности», которая на прошлой неделе в очередной раз стала чемпионом Беларуси, а также приближенный к Александру Лукашенко человек – Михаил Захаров – заявил, что готов стать у руля хоккейного минского «Динамо».

По его словам, почва под слухами, что он может возглавить «зубров» имеется, однако вопрос находится на рассмотрении ХК «Динамо-Минск».

Захаров признался, что для него работа с «бело-голубыми» стала бы «новым вызовом».

Впрочем, отметил специалист, сегодня выполнить задачу выхода в плей-офф Кубка Гагарина пока тяжело, так как нет хоккеистов, способных ее выполнить, заявил он в эфире СТВ.
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Тэги: ХК Динамо-Минск Персона: Михаил Захаров

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