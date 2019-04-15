Приятель Лукашенко готов возглавить «Динамо-Минск»

Наставник столичной «Юности», которая на прошлой неделе в очередной раз стала чемпионом Беларуси, а также приближенный к Александру Лукашенко человек – Михаил Захаров – заявил, что готов стать у руля хоккейного минского «Динамо».

По его словам, почва под слухами, что он может возглавить «зубров» имеется, однако вопрос находится на рассмотрении ХК «Динамо-Минск».

Захаров признался, что для него работа с «бело-голубыми» стала бы «новым вызовом».