В Беларуси началась маркировка обуви

15 апреля в Беларуси стартовал пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Напомним, 15 марта 2019 года Советом министров принято постановление № 161 «О создании национальной системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации». Документом определен оператор национальной системы маркировки товаров — республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд».

Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации реализуется по 31 декабря 2019 года. Участие в нем добровольное. «Основными целями проведения пилотного проекта являются отработка новых механизмов маркировки товаров и механизма информационного взаимодействия с Российской Федерацией», — отметили в Минфине.

Постановлением Министерства финансов от 1 апреля 2019 года № 13 утверждены правила реализации пилотного проекта по маркировке обуви. В частности определен порядок регистрации участников в информационной системе маркировки обуви, порядок приобретения средств идентификации и защищенных материальных носителей, выдачи знаков защиты, способы маркировки обуви средствами идентификации, требования к средствам идентификации и оборудованию для их нанесения и считывания.

Маркировка обуви в ходе пилотного проекта осуществляется на возмездной основе. Стоимость средства идентификации составляет 4 копейки (с учетом налога на добавленную стоимость) и включает стоимость информационного взаимодействия оператора информационной системы маркировки с участниками пилотного проекта и стоимость знака защиты (в случае его использования).

В случае, если участником пилотного проекта будет принято решение об использовании для маркировки защищенного материального носителя, то его необходимо дополнительно приобрести у оператора.