Лукашенко заступился за «друга Эрдогана»

Критика Турции со стороны Запада свидетельствует о том, что Турция занимают правильную позицию с точки зрения защиты своих национальных интересов, заявил Александр Лукашенко в интервью турецкому информационному агентству Анадолу.

Интервью было записано 8 апреля в Минске и опубликовано сегодня.

«Кого только Запад не критикует! Он критикует и меня, и моего друга Эрдогана, — сказал Лукашенко. — Турция им чем-то не нравится. Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию».

«Как только ваши конкуренты, а, может и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном «плуге» НАТО. Поэтому я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает свой суверенитет и независимость. Такую же позицию я занимаю и в Беларуси. Да, Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят и сейчас. Но это наши белорусские особенности. Мы создаем впервые в истории свое независимое и суверенное государство», — заявил он.

При этом Лукашенко отметил, что Минск делает выводы из конструктивной критики, вне зависимости от того, звучит она с Запада или с Востока. «Но если она не конструктивная, мы стараемся не обращать на неё никакого внимания. И, как видите, спустя годы мы оказываемся правы», — сказал он.