Зеленский жестко атаковал Порошенко

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский корректно, но жестко атаковал своего конкурента во втором туре действующего президента Петра Порошенко.

Зеленский предложил главе государства не «бегать по эфирам», а заняться своими непосредственными обязанностями. В частности, освободить украинских моряков и посадить убийц активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко записал очередное видеообращение к сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому.