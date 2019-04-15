Зеленский жестко атаковал Порошенко

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Лидер президентской гонки Владимир Зеленский корректно, но жестко атаковал своего конкурента во втором туре действующего президента Петра Порошенко.

Зеленский предложил главе государства не «бегать по эфирам», а заняться своими непосредственными обязанностями. В частности, освободить украинских моряков и посадить убийц активистки Екатерины Гандзюк.

 

Ранее глава украинского государства Петр Порошенко записал очередное видеообращение к сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Петр Порошенко

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