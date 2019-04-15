На суде по делу о взрыве на сахарном комбинате в Скиделе обвиняемые выступили с последним словом

Обвиняемые во взрыве на сахарном комбинате в Скиделе, уголовное дело которых слушается в суде Гродненского района, 15 апреля выступили с последним словом.

Обвиняемых трое — это бывший главный инженер завода Владимир Губаревич, бывший начальник цеха упаковки Владимир Малашевич и его заместитель Сергей Грушевский.

Прокурор запросил для обвиняемых до 5 лет лишения свободы.

В последнем слове они принесли соболезнования потерпевшим и родственникам погибших в результате взрыва. Обвиняемые отметили, что почти вся их трудовая жизнь была связана с сахарным комбинатом, свои обязанности они выполняли добросовестно и своей вины в случившемся не видят.

Обвиняемые обратили внимание суда на то, что обращались к руководству по поводу реконструкции цеха, в котором произошел взрыв, так как выделение денег на такие работы от них не зависело.

«Я настаиваю, что расследование проведено не в том направлении. Более скрупулезно должны были отнестись к этому делу. Одно утешает — что меня уважают люди, не только предприятия, но и поселка, переживают за меня», — сказал Владимир Губаревич.

Слушание дела началось 11 февраля. Оглашение приговора назначено на 19 апреля, сообщает БелаПАН .

ЧП произошло 25 февраля 2017 года. Во время ночной смены в галерее рядом с цехом упаковки и фасовки произошла вспышка пылевоздушной смеси. Были деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы. Пять женщин получили тяжелые травмы: трех доставили в Минск в ожоговый центр, двух оставили на лечение в гродненской больнице. Все пострадавшие были введены в искусственную кому. Четыре из нее так и не вышли — они скончались через несколько недель. Пятая жертва трагедии выжила, но осталась инвалидом.