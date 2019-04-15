Лукашенко назвал медальные задачи на Европейские игры

Вопросы готовности страны и белорусских спортсменов к Европейским играм обсуждались 15 апреля на заседании исполкома Национального олимпийского комитета с участием президента Беларуси и главы НОК Александра Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Он отметил, что стоит задача «не только провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека».

Лукашенко подчеркнул, что «спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня — все должно соответствовать самым высоким стандартам».

Глава государства отметил, что медальные планы для белорусской команды на Европейские игры 2019 года публично не озвучивались, «тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку».

На первых Европейских играх в Баку в 2015 году белорусские спортсмены выиграли 43 медали — 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовых. В медальном зачете Беларусь заняла 7-е место.

По словам Лукашенко, «у нас нет права выступать на этих играх плохо», потому что «соревноваться предстоит дома, на своих аренах, при родной публике».

«Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу», — заявил официальный лидер.

Медали — это не только спортивный результат, но также честь и слава Родины, заявил Лукашенко «Спорт сегодня не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва, если хотите, — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве».