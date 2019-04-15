Лукашенко: Беларусь и Турция стали важными центрами интереса для других государств

Президенту Беларуси хорошо известна роль Турции в формировании современного мира. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу».

Интервью было записано 8 апреля в Минске и опубликовано сегодня. В ближайшие дни ожидается официальный визит Лукашенко в Турцию.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Турция внесла свой вклад в формирование нынешней архитектуры в области мировой культуры, архитектуры, образования, экономики и так далее. Турция оставила свой след, — сказал Лукашенко. — Я говорю это к тому, что турки имеют в своей истории сильную государственность. Современная Турция имеет мощнейший фундамент для дальнейшего развития. И влияние Турции в региональном и глобальном масштабе велико. Это древний, героический и сильный народ. Я много раз посещал Турцию и как историк смотрю на современный турецкий народ, пытаясь проводить параллели с историческими событиями. Турки очень многое унаследовали от своих предков. Это очень яркий, стойкий, мужественный народ».

Он также отметил, что Турция, как и Беларусь, имеет непростое геополитическое расположение.

«Мы белорусы, как и турки, стали еще более важными центрами, через которые простираются интересы многих объединений и государств Евросоюза, США, Китая, России, Индии и так далее, — сказал Лукашенко. — Поэтому Турция играет и, я уверен, будет играть еще более важную роль в формировании архитектуры мира на нашей планете».