Румас отчитался о готовности к II Европейским играм

Все объекты для проведения II Европейских игр будут полностью подготовлены к 15 мая, заявил на заседании исполкома Национального олимпийского комитета 15 апреля премьер-министр Сергей Румас, который возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр (21-30 июня).

Как заявил Румас, слова которого приводит пресс-служба правительства, по каждому спортивному объекту Игр реализуются детальные планы подготовки. Заканчивается возведение временной инфраструктуры, завершается закупка необходимого оборудования.

«На спортивных объектах уже проведены тестовые соревнования по 14 спортивным дисциплинам, в ходе которых детально отработаны действия всех заинтересованных служб. С апреля по начало июня будут проведены тестовые соревнования еще в семи видах спорта», — сказал премьер-министр, добавив, что соревнования не выявили серьезных проблем и получили положительную оценку международных экспертов.

Продолжается также подготовка информационно-технологической платформы, которая включает в себя аккредитацию, управление персоналом, транспортный, логистический, медицинский и другие услуги.

«Ее разработка практически завершена. Отдельные модули этой системы уже прошли тестовую апробацию. Тестирование всех сервисов будет выполнено в мае этого года во время тестовых соревнований по легкой атлетике», — сказал Румас.

Он сообщил, что вопросы размещения участников и гостей Игр уже решены: «Для проживания спортсменов и тренеров — около 6 тысяч человек — будет задействован комплекс «Студенческая деревня». Проведена работа по расселению студентов. Всем предоставлены места проживания в других общежитиях. Определены гостиницы и забронированы номера, необходимые для размещения представителей спортивных делегаций, официальных лиц иностранных государств и иных гостей».

Кроме того, для гостей и туристов в столице будет доступно около 7 тысяч мест без учета сдаваемых квартир, определены места возможного размещения в Минской области — около 18 тысяч мест.