ЕБРР выдвинул условия о покупке «Белинвестбанка»

Европейский банк реконструкции и развития направил белорусскому правительству официальное предложение о покупке акций «Белинвестбанка», сообщил председатель правления Андрей Бриштелев 15 апреля на пресс-конференции в Минске.

«Пакет документов поступил, он находится у собственника, в правительстве», — сказал Бриштелев.

Он отметил, что все условия сделки, сроки, подходы по этому вопросу прорабатываются правительством совместно с представителями Европейского банка реконструкции и развития.

Отвечая на вопросы БелаПАН, глава «Белинвестбанка» отметил, что кредитная организация планирует повышать свою эффективность и увеличивать прибыль.

«В 2018 году мы планировали чистую прибыль в размере 26 млн рублей, в действительности заработали около 45 млн рублей», — констатировал Бриштелев.

Он отметил, что у банка «амбициозные» планы в части повышения прибыли. «В 2019 году мы планируем прибыль на уровне 75-76 млн рублей», — пояснил председатель правления.

«Белинвестбанк» основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей.

В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе приватизации «Белинвестбанка». Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор.

При этом ЕБРР может приобрести 25% акций «Белинвестбанка», чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку белорусского банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора «Белинвестбанка».