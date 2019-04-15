Зоозащитник рассказал, каким должен быть налог на владельцев собак

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Налог на владельцев собак необходимо отменить до принятия закона об обращении с животными либо сделать его целевым. Такое мнение высказала БелаПАН юрист, организатор центра по защите животных «Анималекс» Анастасия Жаврид, комментируя последнее решение Мингорсовета о повышении ставок налогов на владельцев собак.

Фото pixabay.com

Решением Минского городского совета депутатов от 20 марта 2019 года № 117, которое вступило в силу 13 апреля, изменены размеры налога за владение собаками. Так, за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак, установлен налог в одну базовую величину (ранее он составлял 0,75 базовой величины), на другие породы — 0,3 базовой величины (ранее — от 0,2 до 0,6 в зависимости от высоты холки).

Также документом предусмотрены изменения в части освобождения от уплаты налогов. Теперь освобождение от уплаты налогов распространяется не только на проживающих в индивидуальных домах, но и на жителей одноквартирных и блокированных домов, если они содержат не более одной собаки (при условии неиспользования ее в предпринимательской деятельности). Освобождены от налога также неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению и инвалиды I и II групп.

Владельцам собак придется платить больше налогов

Как сообщила Жаврид, Министерство по налогам и сборам недавно ответило на запрос организации о расходовании налога за владение собаками и их целесообразности.

«Как следует из ответа, это прерогатива местной законодательной власти устанавливать и увеличивать этот налог. Он идет в местный бюджет и расходуется на цели, которые также определяет местный орган. Причем в нашей небольшой стране в разных населенных пунктах по-разному принимаются решения. В Минске налог повышен, и я думаю, что если в столице это пройдет, и никто не возмутится, то, скорее всего, по всей стране этот налог также повысится», — считает юрист. При этом она отметила, что в нескольких регионах действуют льготы для владельцев стерилизованных и чипированных собак.

«Эти деньги идут в бюджет, но они нецелевые и напрямую не расходуются на содержание приютов для животных. Это просто способ пополнения бюджета. При этом есть проблема и по количеству площадок для выгулов. Это побор, налог, который можно ввести на владение не только животным, но и, к примеру, сумочек. Ведь собака, согласно законодательству, — это имущество, а все мы оплачиваем коммунальные услуги. И не понятно, в связи с чем этот налог введен», — отметила Жаврид.

По ее мнению, отмена дифференциации в зависимости от размера собаки — тоже способ увеличения поступления денег в казну. Она напомнила в этой связи, что на владельцев незарегистрированных животных накладывают предупреждение и даже штраф.

«Я считаю, что данный налог необходимо отменить до принятия закона об обращении с животными либо пустить на целевое использование, на то, что касается только животных, на финансирование пунктов временного содержания животных», — резюмировала зоозащитница.
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