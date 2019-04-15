В Беларуси будут готовить интеллектуальную элиту

В создаваемом в Беларуси Национальном детском технопарке будут готовить интеллектуальную элиту, сообщил 15 апреля на пресс-конференции в Минске начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

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По его словам, создание учреждения дополнительного образования «Национальный детский технопарк» уже началось. «Это принципиально новое учреждение образования, с качественно иной материальной базой, качественно более высоким уровнем педагогических кадров, — сказал представитель ведомства. — Здесь мы будем готовить интеллектуальную элиту».

Касперович отметил, что выпускники технопарка на «определенных льготных условиях» далее будут поступать в вузы, чтобы «стать профессионалами в самых прорывных областях».

По его словам, образовательная программа технопарка «будет направлена на конкретные направления, в первую очередь в технической области, и связана с подготовкой молодежи к будущей проектной деятельности в области самых передовых технологий». «Обучение в технопарке будет производиться на основе проектного метода и междисциплинарного подхода», — сообщил чиновник.

«В технопарке предусмотрен сменный подход, когда школьники, отобранные на основе достаточно жесткой системы критериев, будут обучаться в течение определенного периода», — рассказал представитель Минобразования.

Он подчеркнул, что школьник, который будет привлечен в технопарк с шестого класса, будет и в дальнейшем туда приглашаться, возможно, на другие смены. А в перерывах между ними будет осуществляться системное дистанционное сопровождение школьника.

При этом, по словам чиновника, предусматривается, что школьник не будет оторван от основной учебы в общеобразовательной школе. «Для этого в микрорайоне Магистр в Первомайском районе столицы, где будет создаваться технопарк, построят школу на 750 ученических мест», — сообщил Касперович.

По его словам, в технопарке школьники часть времени будут осваивать образовательную программу по работе с одаренными детьми, а часть времени будут использовать на изучение обычной школьной программы. Планируется, что перед выездом одаренного ученика на обучение в технопарк для него будет составляться индивидуальный учебный план. По нему школьник будет учиться в новой школе, рассказал Касперович. Он уточнил, что в этой школе будут учиться и обычные дети, проживающие в микрорайоне. Возле школы построят общежитие на 300 мест для учащихся Национального детского технопарка.

В технопарке планируется создать необходимую учебно-лабораторную базу, продолжил Касперович. Предусмотрено создание лабораторий в области информационных и биотехнологий, космической техники и других направлений. «На данный момент предусмотрено не менее 11 функциональных направлений, в которых будут проводиться исследования», — сказал он.

Директор Республиканского центра инновационного и технического творчества (путем реорганизации которого создается технопарк) Сергей Сачко сообщил, что в детский технопарк будут отбираться победители различных олимпиад и конкурсов. Однако и они должны будут пройти тестирование для поступления. «Возможно, это будет некий тест, возможно, некий проект, индивидуальный или групповой», — отметил он.

Учебные смены в технопарке также будут различные. «На протяжении года мы не будем учить одних математиков и все. Это проектные смены по различным направлениям. В сентябре одна, скажем, в ноябре уже другая», — пояснил Сачко.

Он добавил, что технопарк будет тесно сотрудничать с вузами Беларуси, прежде всего технического профиля и IT-направления.

О создании технопарка сообщил министр образования Игорь Карпенко 25 февраля на встрече с депутатами постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке. Подписание указа № 145 о создании нового учреждения дополнительного образования последовало 12 апреля, вскоре после посещения Александром Лукашенко Парка высоких технологий.

Ежегодно в технопарке будут проходить обучение около 2 тыс. одаренных детей — учеников 6—11-х классов со всех регионов страны.