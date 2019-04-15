Министр экономики обсудил с вице-президентом ЕБРР вопросы приватизации

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время визита в Вашингтон встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, с которым обсудил «текущую повестку сотрудничества», сообщает пресс-служба министерства.

Крутой отметил рекордные объемы операций банка в Беларуси в 2018 году: они составили 360 млн евро и увеличились более чем вдвое по сравнению с 2017 годом.

Алан Пию подтвердил намерение ЕБРР и далее наращивать в Беларуси объемы операций, при этом «обратив особое внимание на важность продолжения работы по предприватизационной поддержке ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк Дабрабыт», а также по ряду предприятий реального сектора».

Стороны обсудили подготовку новых инвестиционных инфраструктурных проектов. Совместно с банком планируется реализация проекта по реконструкции автомобильной дороги М-3, а также нескольких мостов. Общая сумма инвестиций банка в рамках планируемого к заключению в этом году кредитного соглашения может составить около 240 млн евро, уточнили в Минэкономики.

Кроме того, ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проекта в области тепловой реабилитации жилого сектора в Беларуси, а также в продолжении работы в секторе водоснабжения и водоотведения.

Официальная делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая прошла в Вашингтоне с 12 по 14 апреля. 11 апреля Крутой встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Во время встречи было заявлено, что Беларусь рассчитывает подписать со Всемирным банком до конца 2019 года кредитные соглашения на 300 млн долларов.