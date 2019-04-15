Министр экономики обсудил с вице-президентом ЕБРР вопросы приватизации

/ Экономика
Просмотров: 109

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время визита в Вашингтон встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию, с которым обсудил «текущую повестку сотрудничества», сообщает пресс-служба министерства.

Крутой отметил рекордные объемы операций банка в Беларуси в 2018 году: они составили 360 млн евро и увеличились более чем вдвое по сравнению с 2017 годом.

Алан Пию подтвердил намерение ЕБРР и далее наращивать в Беларуси объемы операций, при этом «обратив особое внимание на важность продолжения работы по предприватизационной поддержке ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Банк Дабрабыт», а также по ряду предприятий реального сектора».

Стороны обсудили подготовку новых инвестиционных инфраструктурных проектов. Совместно с банком планируется реализация проекта по реконструкции автомобильной дороги М-3, а также нескольких мостов. Общая сумма инвестиций банка в рамках планируемого к заключению в этом году кредитного соглашения может составить около 240 млн евро, уточнили в Минэкономики.

Кроме того, ЕБРР выразил заинтересованность в финансировании проекта в области тепловой реабилитации жилого сектора в Беларуси, а также в продолжении работы в секторе водоснабжения и водоотведения.

Официальная делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая прошла в Вашингтоне с 12 по 14 апреля. 11 апреля Крутой встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Во время встречи было заявлено, что Беларусь рассчитывает подписать со Всемирным банком до конца 2019 года кредитные соглашения на 300 млн долларов.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕБРР приватизация Персона: Дмитрий Крутой Алан Пию

Другие материалы на эту тему:

Госдолг Беларуси увеличился за год на 3,4 миллиарда рублей

Госдолг Беларуси увеличился за год на 3,4 миллиарда рублей

Государство продает символ проваленной модернизации. Желающих купить нет

Государство продает символ проваленной модернизации. Желающих купить нет

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Будут ли в 2019 году приватизировать госсобственность?

Вице-президент ЕБРР: вижу изменения даже в риторике белорусской власти

Вице-президент ЕБРР: вижу изменения даже в риторике белорусской власти