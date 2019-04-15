Лукашенко встретится с президентом Турции 16 апреля

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Александр Лукашенко проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Встреча пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли.

Президент Турции посещал Беларусь с официальным визитом в ноябре 2016 года.
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Тэги: Беларусь-Турция Персона: Реджеп Тайип Эрдоган Александр Лукашенко Город: Анкара

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