В Бресте оштрафовали двух противников аккумуляторного завода

Суд Ленинского района Бреста оштрафовал Олега Ермоленко и Николая Троцюка.

Ермоленко задержали в Бресте 12 апреля, Троцюка — 14 апреля. Оба до суда были помещены в изолятор временного содержания Ленинского РОВД областного центра.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, суд признал активистов виновными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Ермоленко оштрафован на 30 базовых величин (765 рублей) за участие 7 апреля в Бресте в шествии противников строительства завода по центральным улицам. Троцюк оштрафован на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии противников строительства завода 14 апреля.

«Суд рассматривал дело Ермоленко и Троцюка в актовом зале Ленинского РОВД фактически в закрытом судебном заседании. Ни меня, ни людей, которые пришли поддержать задержанных, ни их родственников туда не пустили», — заявил правозащитник.

Как считает Кисляк, власти испугались протестов против аккумуляторного завода и такими репрессиями хотят их подавить.