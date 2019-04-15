В МИД России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО

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Такое заявление сделал замглавы ведомства Александр Грушко.

«НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия–НАТО как раз больше всего и напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавалось НАТО — под „холодную войну“», — заявил Грушко в интервью РИА «Новости», передает «Корреспондент».

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.
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Тэги: МИД России Россия-НАТО Персона: Александр Грушко Город: Москва

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