В МИД России заявили о полном прекращении сотрудничества с НАТО

Такое заявление сделал замглавы ведомства Александр Грушко.

«НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия–НАТО как раз больше всего и напоминают „обычное“ состояние дел, под которое создавалось НАТО — под „холодную войну“», — заявил Грушко в интервью РИА «Новости», передает «Корреспондент» .

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории.