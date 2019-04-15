Оппозиция 40 минут молилась за Куропаты возле Администрации президента

Ян АВСЕЮШКИН / / Общество
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Около десяти активистов приняли участие в молебне по призыву Белорусского национального конгресса, который не имеет регистрации в стране.

«Нигде в христианском мире такого не делается, что произошло в Куропатах. Большевики тоже сносили кресты и рушили церкви, чем это кончилось? И я считаю, что молиться можно где угодно», — заявила 72-летняя активистка оппозиции Нина Багинская. Она развернула бело-красно-белый флаг, на ее спине был прикреплен плакат «Свободу народу».

Акция продолжалась около 40 минут. За ней наблюдали силовики в штатском.

Анархист Вячеслав Косинеров сообщил в Facebook о задержании его и супруги на подходе к зданию администрации. По словам активиста, у них забрали паспорта и рюкзак и посадили в автозак возле Дома офицеров. Появилась также информация о задержании координатора кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля.
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Тэги: молебен Куропаты Администрация президента белорусская оппозиция Персона: Вячеслав Косинеров Нина Багинская Город: Минск

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