Задержанных возле Администрации президента активистов отпустили

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Милиция отпустила анархиста Вячеслава Косинерова, его супругу Марину и координатора кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля.

«Час в автозаке просто так. Нас хватали, дергали, с применением физической силы выволакивали из „стаканов“ и забирали мобильники. У Марины сорвали барсетку и, держа за руки, ощупывали. Никто не представился и не озвучил причину этой дичи», — написал Косинеров в Facebook.

Вечером 15 апреля возле Администрации президента около десяти человек приняли участие в молитве за Куропаты, которая прошла по призыву Белорусского национального конгресса, который не имеет регистрации в стране. Акция продолжалась около 40 минут.
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Тэги: белорусская оппозиция Куропаты молебен Персона: Евгений Афнагель Вячеслав Косинеров Марина Косинерова

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