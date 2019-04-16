В соборе Парижской Богоматери закончили тушить пожар

/ Мир
Просмотров: 1429

Официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс заявил, что спасателям удалось ликвидировать пожар в горящем костеле.

Спасатели продолжают следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось, сообщает Le Figaro.

Президент Макрон запустил международную фандрайзинговую кампанию для сбора средств на восстановление храма. Местный бизнесмен Франсуа-Анри Пино сказал о готовности выделить 100 млн евро из фондов компании Artemis.

Пожар в соборе Нотр-Дам вспыхнул вечером 15 апреля. В результате обрушились шпиль и крыша здания. Конструкцию удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: собор Парижской Богоматери пожар Франция Персона: Франсуа-Анри Пино Габриэль Плюс Город: Париж

Другие материалы на эту тему:

Посол Франции: борьба против сексистского насилия среди главных задач Макрона

Посол Франции: борьба против сексистского насилия среди главных задач Макрона

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела