В соборе Парижской Богоматери закончили тушить пожар

Официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс заявил, что спасателям удалось ликвидировать пожар в горящем костеле.

Спасатели продолжают следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось, сообщает Le Figaro .

Президент Макрон запустил международную фандрайзинговую кампанию для сбора средств на восстановление храма. Местный бизнесмен Франсуа-Анри Пино сказал о готовности выделить 100 млн евро из фондов компании Artemis.

Пожар в соборе Нотр-Дам вспыхнул вечером 15 апреля. В результате обрушились шпиль и крыша здания. Конструкцию удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.