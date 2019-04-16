На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

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Возгорание началось на охранном пункте ВАКФа по неизвестной причине.

Помещению причинен ущерб, но пожар быстро потушили, передает korrespondent.net.

Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Храмовая гора считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На ее территории расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, а также первый и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.
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Тэги: Храмовая гора Аль-Акса мечеть иудаизм пожар Город: Иерусалим

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