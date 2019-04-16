На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Возгорание началось на охранном пункте ВАКФа по неизвестной причине.

Помещению причинен ущерб, но пожар быстро потушили, передает korrespondent.net .

Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Храмовая гора считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На ее территории расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы, а также первый и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.