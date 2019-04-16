Мост возле Банка развития сдадут к концу апреля

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Ремонт моста через Свислочь на проспекте Машерова планируется завершить в течение недели, движение по всей проезжей части откроют к концу апреля.

Фото: minsknews.by

«Сейчас строители делают на проезжей части деформационные швы, по технологии нужные на таких сооружениях, чтобы покрытие выдерживало разницу температур в любую погоду. Также завершается мощение плиткой пешеходной зоны, там будут установлены скамейки», — сказал агентству «Минск-Новости» главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.

Капитальный ремонт сооружения начался в июле прошлого года. На обновленном мосту появится более широкая, чем прежде, пешеходная зона с местами для отдыха.
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Тэги: Гордорстрой ремонт моста Свислочь Персона: Василий Тибеж Город: Минск

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