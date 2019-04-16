Мясникович: белорусы восприняли пожар в Нотр-Даме как свою беду

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Спикер верхней палаты отметил, что белорусы восприняли пожар в Нотр-Даме как свою беду.

«Мы в Беларуси сожалеем о случившейся беде. Это действительно одна из главных достопримечательностей Франции, символ Парижа. Белорусы, как и другие неравнодушные во всех странах мира, восприняли эту беду как свою», — заявил Михаил Мясникович.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь тушили 9 часов. Обрушился шпиль здания, часы, колонны в нефе и крыша собора. Уцелели христианские святыни — фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть Креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин.
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Тэги: собор Парижской Богоматери пожар Беларусь-Франция Персона: Михаил Мясникович

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