Мясникович: белорусы восприняли пожар в Нотр-Даме как свою беду

Спикер верхней палаты отметил, что белорусы восприняли пожар в Нотр-Даме как свою беду.

«Мы в Беларуси сожалеем о случившейся беде. Это действительно одна из главных достопримечательностей Франции, символ Парижа. Белорусы, как и другие неравнодушные во всех странах мира, восприняли эту беду как свою», — заявил Михаил Мясникович.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь тушили 9 часов. Обрушился шпиль здания, часы, колонны в нефе и крыша собора. Уцелели христианские святыни — фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть Креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин.