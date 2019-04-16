Белорусский гонщик стал первым на ралли в Марокко

Победителем третьего заезда ралли-рейда Morocco Desert Challenge стал Алексей Вишневский, а лидер команды Сергей Вязович финишировал в первой пятерке.

По информации пресс-службы Минского автозавода, гонщики проехали 372 км через русла рек и высохшие соляные озера.

Вишневский проехал участок за 4 часа 51 минуту. Позади него расположились три голландца и сооотечественник Вязович, который занимает третье место в общем зачете.

Ралли проходит с 12 по 20 апреля. На следующем спецучастке гонщики проедут 425 км.