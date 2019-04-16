В аэропорту Анкары Лукашенко встречал министр сельского хозяйства Турции

Президент Беларуси 16 апреля прибыл с официальным визитом в Турцию.

Самолет Александр Лукашенко приземлился в международном аэропорту Анкары Эсенбога.

У трапа белорусского лидера встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города, сообщает пресс-служба Лукашенко.

На 15:00 назначена официальная церемония встречи, которая пройдет в Президентском комплексе, там же состоятся переговоры Лукашенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом и в расширенном составе.

По итогам встречи будет подписан ряд межгосударственных договоренностей. В 17:00 главы государств дадут совместную пресс-конференцию.