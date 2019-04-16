В аэропорту Анкары Лукашенко встречал министр сельского хозяйства Турции

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Президент Беларуси 16 апреля прибыл с официальным визитом в Турцию.

Самолет Александр Лукашенко приземлился в международном аэропорту Анкары Эсенбога.


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У трапа белорусского лидера встретили министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, руководство Анкары и Анкарской провинции, военный комендант города, сообщает пресс-служба Лукашенко.

На 15:00 назначена официальная церемония встречи, которая пройдет в Президентском комплексе, там же состоятся переговоры Лукашенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом и в расширенном составе.

По итогам встречи будет подписан ряд межгосударственных договоренностей. В 17:00 главы государств дадут совместную пресс-конференцию.
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Тэги: Беларусь-Турция Персона: Александр Лукашенко Бекир Пакдемирли Реджеп Тайип Эрдоган Город: Анкара

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