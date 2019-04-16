Начальника ТЭЦ в Городее судят за хранение оружия и боеприпасов

В суде Гомельского района начались слушания уголовного дела о незаконных действиях с оружием и боеприпасами.

Обвиняемых трое — начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонид Штейн, житель Лунинецкого района Василий Грицкевич и житель Столбцов Николай Домбровский.

Уголовное дело было возбуждено после задержания 7 сентября под Гомелем начальника ТЭЦ. При досмотре его автомобиля милиция нашла автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, гранаты и взрывпакеты. При обыске по месту жительства в поселке Городея Несвижского района правоохранители обнаружили арсенал — пулемет, пять автоматов, по 10 винтовок и пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра.

В ходе следствия правоохранителями были задержаны житель Лунинецкого района и житель Столбцов. Их обвиняют в продаже оружия Леониду Штейну.

В суде Штейн полностью признал вину. Он отметил, что является охотником и рыболовом, а также коллекционирует оружие, хотя и знает о незаконности такого увлечения.