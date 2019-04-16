Литва пригласит Лукашенко на перезахоронение останков повстанцев 1863 года
Литва планирует пригласить на церемонию перезахоронения останков повстанцев 1863 года руководство Беларуси, Польши и Украины.
«Осенью планируется организовать церемонию перезахоронения, — цитирует министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса
Точная дата церемонии пока не определена — все будет зависеть от работ по обновлению часовни на вильнюсском кладбище Расу, где будут перезахоронены останки. Планируется, что их завершат к сентябрю.
Имена всех повстанцев будут написаны на трех языках — литовском, польском и белорусском.
Четыре могилы повстанцев были найдены осенью 2017 года на горе Гедимина в центре Вильнюса. Точно известно, что среди них останки, принадлежащие Зыгмунту Сераковскому. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя восстания Кастуся Калиновского, но для полного доказательства гипотезы нужны генетические исследования.