Литва пригласит Лукашенко на перезахоронение останков повстанцев 1863 года

Литва планирует пригласить на церемонию перезахоронения останков повстанцев 1863 года руководство Беларуси, Польши и Украины.

«Осенью планируется организовать церемонию перезахоронения, — цитирует министра культуры Миндаугаса Кветкаускаса 15min.lt . — Будет предложен формат на самом высоком уровне с участием первых лиц Беларуси, Польши и Литвы — об этом говорилось в ходе заседания литовской правительственной комиссии».

Точная дата церемонии пока не определена — все будет зависеть от работ по обновлению часовни на вильнюсском кладбище Расу, где будут перезахоронены останки. Планируется, что их завершат к сентябрю.

Имена всех повстанцев будут написаны на трех языках — литовском, польском и белорусском.

Четыре могилы повстанцев были найдены осенью 2017 года на горе Гедимина в центре Вильнюса. Точно известно, что среди них останки, принадлежащие Зыгмунту Сераковскому. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя восстания Кастуся Калиновского, но для полного доказательства гипотезы нужны генетические исследования.