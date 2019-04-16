Водитель BMW сбил троих пешеходов на остановке в Минске

ДТП произошло днем 16 апреля на улице Плеханова.

По информации городской ГАИ, водитель ехал в направлении Серебрянки и не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр, врезался в осветительную мачту и рекламный столб с афишами, после чего сбил троих пешеходов. Пострадавшие ожидали транспорт на остановке.

Госпитализировали одного из них, остальные отказались. Водитель не пострадал.

Шины автомобиля имели остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, а при наличии такой неисправности управление автомобилем запрещено ПДД.