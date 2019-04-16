Минский застройщик купил участок у метро «Грушевка» за 9,5 млн долларов

Торги шли почти три часа, до последнего в лидерах держался «Айрон», однако в итоге участок был продан за 19 миллионов 120 тысяч рублей «ГрандХаузИнжениринг», который активно застраивает противоположную часть проспекта Дзержинского.

Источник: «Яндекс Карты»

На аукцион выставлялось право застроить два участка у станции метро. Надел в 4,9 гектара нужно застроить многоэтажными домами и объектами общественного назначения, а на площади в 1,9 гектара (ближе к БЦ «Красавік») — возвести многофункциональный комплекс.

Застройщик будет вынужден потратить около 14,5 млн рублей на снос частного сектора и расселение его жителей.