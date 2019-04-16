В Барановичах обнаружены останки младенца, рожденного более 20 лет назад

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Закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет, обнаружены в Барановичах.

О месте захоронения в милицию 16 апреля сообщил 35-летний мужчина, который от своей сестры узнал, что более двадцати лет назад во дворе дома, где он проживает, его родственница, жительница Барановичей 1967 года рождения, закопала новорожденного ребенка.

Сотрудниками уголовного розыска оперативно была установлена мать ребенка. Ныне 52-летняя женщина подтвердила, что более двадцати лет назад в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на участке у родственников.

По данному факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает УВД Брестского облисполкома.
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Тэги: останки смерть новорожденного Город: Барановичи

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