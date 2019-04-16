Экспорт белорусских нефтепродуктов снизился за год на 200 млн долларов

В первые два месяца года он составил 924,8 млн долларов и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 200,3 млн долларов.

В стоимостном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов уменьшился на 17,8%. В физическом выражении экспорт сократился на 13,3% до 1,96 млн тонн.

При подготовке официального прогноза на 2019 год белорусские власти предполагали, что экспорт белорусских нефтепродуктов может составить 11,1 млн тонн против 11,9 млн тонн в 2018 году. В 2017 году, напомним, экспорт белорусских нефтепродуктов составлял 12,3 млн тонн.

Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов, выступая на прошлой неделе в Минске на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», отметил, что в прошлом году предприятию пришлось сократить поставки нефтепродуктов на экспорт.

«Доля внутреннего рынка в общей реализации в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилась на 400-450 тыс. тонн. Это связано с более высоким спросом на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также с разницей цен внутри страны и в сопредельных государствах», — сказал Протасов.

Чистая прибыль Мозырского НПЗ в 2018 году снизилась в 38,5 раза по сравнению с позапрошлым годом.