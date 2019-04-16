Командира спецназа судят за продажу пулемета и гранат

Суд Гомельского района под председательством Раисы Ковалевич 16 апреля продолжил рассмотрение уголовного дела о незаконных действиях с оружием и боеприпасами. Обвинение предъявлено трем человекам — начальнику ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониду Штейну, жителю Лунинецкого района Василию Грицкевичу и жителю Столбцов Николаю Домбровскому.

Последний обвиняется в реализации пулемета, взрывчатых веществ и гранат Леониду Штейну, а также в изменении модификации оружия — переделке холостого в стреляющее. Речь идет о макете автомата Калашникова, в котором фальшствол был заменен на настоящий, вставлен рабочий затвор вместо имитации, и других манипуляциях с оружием.

Штейн на прошлом заседании утверждал, что пулемет он купил у Домбровского, как и гранаты и взрывные вещества. По его словам, он подарил Домбровскому макет автомата Калашникова, тот переделал его в настоящий и продал начальнику ТЭЦ.

Николай Домбровский служил до задержания в воинской части 3214 (спецназ), был командиром взвода. Он руководил личным составом, отвечал за проведение занятий по боевой подготовке, теории и практике, подрывному делу.

На суде Домбровский полностью отрицает свою вину в незаконных действиях с оружием и боеприпасами.

Инкриминируемые ему деяния обвиняемый назвал на суде «полным бредом и клеветой». Он говорил, что не продавал Штейну ни пулемет, ни гранаты, ни взрывчатые вещества. «Чтобы это продавать или передавать кому-то, надо это иметь. У меня провели двадцать обысков и нашли только горсть ржавых патронов и все», — подчеркнул командир взвода.

Он не отрицает факт знакомства со Штейном. На вопрос прокурора, какие у Штейна основания оговаривать приятеля, Домбровский ответил, что «любого человека можно или уговорить, или запугать, или что-то еще». «Ему сейчас пятьдесят лет, грозит десять лет, то есть выйдет в шестьдесят. Ему надо что-то говорить», — заявил Домбровский.

Обвиняемый добавил, что макет автомата Калашникова Штейн действительно ему дарил, но через пару лет забрал обратно. Никаким изменениям он макет автомата не подвергал.

По сути эпизода о передаче Штейну пакета с патронами Домбровский пояснил, что в пакете были не патроны, а специальные дюбеля для строительно-монтажного пистолета.

Он добавил, что на занятиях в воинской части ведется учет боеприпасов, гранат, взрывчатых веществ и так далее. Домбровский не слышал, чтобы в части недосчитались всего этого. Наличие у Штейна при обыске патронов с определенной маркировкой (такие же есть на вооружении в части) обвиняемый пояснил тем, что такие патроны стоят на вооружении многих воинских частей Беларуси и СНГ.

Находку у Домбровского при обыске корпуса от взрывпакета он объяснил тем, что делал наглядные пособия для занятий с военнослужащими.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено после задержания 7 сентября под Гомелем начальника ТЭЦ. При досмотре его автомобиля милиция нашла автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, гранаты и взрывпакеты. При обыске по месту жительства в поселке Городея Несвижского района правоохранители обнаружили арсенал — пулемет, пять автоматов, по 10 винтовок и пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Василия Грицкевича и Николая Домбровского обвиняют в продаже оружия Леониду Штейну. Он в суде полностью признал вину. Процесс продолжается допросом свидетелей.