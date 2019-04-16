Официально: рост денежных доходов белорусов замедлился

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-феврале 2019 года выросли на 7,1% к уровню января-февраля 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 25,2%, доходы от собственности и прочие — 4,5%.

В январе 2019 года денежные доходы населения выросли на 7,2% к январю 2018-го. Таким образом, за месяц рост замедлился на 0,1 процентного пункта.

Динамика роста доходов в минувшем году, по данным Белстата, выглядела так: в январе 2018 года по отношению к январю 2017-го — 7,8%, в январе-феврале — 7,5% к соответствующему периоду 2017 года, в январе-марте — 7,6%, январе-апреле — 7,4%, январе-мае — 7,7%, январе-июне — 7,6%, январе-июле — 7,7%, январе-августе и январе-сентябре — 7,8%, январе-октябре — 8,1%, январе-ноябре — 8,4%.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения выросли на 8%, 2017-го — на 2,4%. Рост доходов начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.