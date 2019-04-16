В минский прокат выходит скандальный фильм Франсуа Озона о жертвах священника-педофила

23 апреля в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen.в рамках проекта velcom Silver ART пройдет специальный показ нового фильма французского режиссера Франсуа Озона «По воле божьей».

Героев ленты, основанной на реальных событиях, объединила тайна: все они стали жертвами насилия со стороны почтенного священника одной из французских церквей. В интерпретации Озона скучное расследование становится остросюжетной юридической драмой, полной иронии и актуальных моральных вызовов.

Картина «По воле божьей» получила Гран-при жюри на Берлинском кинофестивале 2019 года и была номинирована на его главную премию.

Специальный показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами пройдет при участии кинокритика Антона Сидоренко в зале № 2 кинотеатра velcom cinema (ул. Петра Мстиславца, 11).

25 апреля фильм выйдет в минский кинопрокат.