В Беларуси молятся о скорейшем восстановлении собора Парижской Богоматери

Римско-католический костел в Беларуси молится о скорейшем восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), который серьезно пострадал от случившегося накануне пожара, заявил журналистам 16 апреля председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Я много раз был в этом соборе, там находится терновый венец Христа, который является, может быть, самой главной святыней всех христиан, не только католиков, — сказал он. — Тяжело представить себе Париж без этого собора. Он дорог всем христианам. Сегодня Франция и особенно ее верующие нуждаются в такой моральной поддержке. Католический костел в Беларуси поддерживает их и будет молиться о том, чтобы собор был восстановлен как можно скорее».

«Нужно выразить слова сожаления и оказать в первую очередь моральную поддержку. Но, наверное, будут открыты какие-то [счета], обеспечена возможность помочь финансово. Если кто-то может, то нужно помочь», — призвал белорусских верующих католический иерарх.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь тушили девять часов. Обрушился шпиль здания, часы, колонны в нефе и большая часть крыши. Уцелели христианские святыни: фрагмент тернового венца Иисуса Христа, часть Креста Спасителя, туника святого Людовика и несколько картин.

Вечером 15 апреля на пожар отреагировало посольство Беларуси во Франции. «Весь мир глубоко опечален трагедией собора Парижской Богоматери, одного из величайших достояний человечества. Выражаем слова поддержки французскому народу», — отмечается в сообщении диппредставительства в «Твиттере».

На встрече с делегацией сената Франции 16 апреля в Минске глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович выразил поддержку Франции в связи с произошедшим накануне пожаром в соборе.

«Мы в Беларуси сожалеем о случившейся беде. Это действительно одна из главных достопримечательностей Франции, символ Парижа. Белорусы, как и другие неравнодушные во всех странах мира, восприняли эту беду как свою», — заявил спикер верхней палаты.