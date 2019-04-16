52-летняя жительница Барановичей задержана по подозрению в убийстве новорожденного в 1993 году

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Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено в отношении 52-летней жительницы Барановичей, которая подозревается в том, что в 1993 году закопала новорожденного мальчика.

Об этом случае правоохранительные органы узнали в ночь на 16 апреля — в милицию обратился 35-летний мужчина, который об обстоятельствах смерти ребенка узнал из случайной беседы со своей сестрой. Та рассказала, что более двадцати лет назад их родственница закопала во дворе из дома новорожденного ребенка.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа в указанном месте обнаружила костные останки ребенка в полиэтиленовом пакете. Мать ребенка была оперативно установлена. Она подтвердила историю.

Женщина задержана.

Назначены необходимые экспертные исследования. Проводятся другие неотложные следственные действия, сообщает УСК по Брестской области.
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Тэги: убийство новорожденного смерть новорожденного Город: Барановичи

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