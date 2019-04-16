4 года «домашней химии»: вынесен приговор партнеру бизнесмена Арбузова

Бизнесмен Андриан Сурман приговорен к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества. Информация размещена на сайте Верховного суда.

Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.

Сурман признан виновным в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В зале суда он был освобожден из-под стражи. Бизнесмен находился в заключении с 24 января 2018 года.

До этого он представлял интересы компаний «КСКТОРГ» и «КБ-опт», которые занимались поставками алюминиевых сплавов для фирм «Антонар» и «Витаравтомотив», входящих в группу компаний Fenox Global Group известного бизнесмена Виталия Арбузова.

По версии обвинения, Сурман с другими пособниками «советами, указаниями, предоставлением информации и оказанием иной помощи умышленно из корыстных побуждений оказал пособничество» Арбузову, который в качестве директора компании «Антонар» уклонился от уплаты налогов «путем умышленного занижения налоговой базы, а также внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений» при совершении сделок с «КСКТОРГ» и «КБ-опт». Эти компании признаны лжепредпринимательскими структурами. Сумма ущерба по делу, по данным следствия, превысила 274 тыс. рублей.

На суде Сурман заявил, что не оказывал содействия Арбузову в уклонении от уплаты налогов и даже не был с ним знаком.

В апреле 2017 года были задержаны председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов и несколько его подчиненных. Бизнесмена подозревали в осуществлении на территории Беларуси с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным возмещением из бюджета налога на добавленную стоимость.

По информации Комитета госконтроля, подконтрольные Арбузову белорусские предприятия в разы завышали стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу. Реализуя в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС.

Кроме того, сообщил КГК, приобретенные товары реализовывались крупным промышленным предприятиям в Беларуси, таким как МАЗ, МЗКТ, «Пеленг», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции. Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в Фонд социальной защиты населения с зарплаты работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата «в конвертах» в суммах от 2 тыс. рублей.

Отмечалось, что сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.